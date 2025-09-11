“Ç’është kjo e zezë që na ndodhi”, Julia Ilirjani befason me deklaratën e papritur
Julia Iliriani ishte e ftuar në emisionin “Ftesë në 5” me Bieta Sulon, ku ka bërë një deklaratë të papritur, duke i habitur të gjithë në studio. Aktorja ishte në studio së bashku me aktorin, Gert Ferra, pasi të dy janë pjesë e shfaqjes “Miu Griosh”. Në një moment gjatë intervistës, në studio u dëgjua një audio, ku dikush kishte një pyetje për Julian:
“Ej Julia e dashur t’u realizua ëndrra të jesh përsëri në skenë pas 10 vitesh. Julia, një pyetje specifike, më mirë një burrë me bark apo një burrë me kurriz të dalë?”.
E pikërisht përgjigja e kësaj pyetje i ka habitur Bietën dhe Gertin, pasi Ilirjani u shpreh:
“Edhe mendo se ja bëri pyetjen një gruaje që nuk do fare burra afër”.
Julia: Se nuk i kam shumë qejf
Gerti: Hë moj motër, hë tani, ç’është kjo e zezë që na ndodhi, Juli këtu e gjete moj
Bieta: Ai i shkreti tha kam bërë divorc, të gjitha këto, Julia paska ndërruar krah
Julia: Nuk kam ndërruar krah, gjithmonë pëlqej dhe preferoj meshkujt, por nuk i dua shumë afër. Domethënë nuk dua burra nëpër shtëpi se më mërzisin. Kjo ishte e tëra.
Bieta: Domethënë ja ke ulur qepenat vetes për një marrëdhënie?
Julia: Unë thashë nuk dua në shtëpi
Bieta: E pra, ndryshon situata.