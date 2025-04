Elton Ilirjani tregon çfarë mbante Parashqevi Simaku në valixhen e saj!

Në intervistën e fundit tek “Opinion”, ku foli për jetën dhe rrugëtimin e Parashqevi Simakut, Elton Ilirjani ndau një detaj mjaft interesant.

Në një video të postuar në rrjetet sociale biznesmeni tregoi se çfarë gjeti në valixhen e artistes së madhe në momentin e parë që u takuan.

“Valixhet e Parashqevi Simakut kishin çdo gjë që personifikonte egon e saj. Gjëja që unë kam marrë me vete nga valixhja e saj është ky shalli i kuq që e vendoste në kokë dhe e kombinonte me kurorë apo flokë mbajtëse me ngjyra, me gurë. Kishte pasta dhëmbësh dhe furçë pa fund.

Kishte shall që mbulonte trupin, sepse ajo është vërtetë një zonjë që nuk do të ekspozohet.

Kishte rreth 200 dollarë që ndoshta ishin të mbledhura. Unë i kam ruajtur shumicën e gjërave”, u shpreh Ilirjani.