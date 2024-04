Egla, fituese e BBV3? Grida Duma befason me deklaratën për aktoren

Grida Duma, e ftuar në emisionin “Ndryshe” në Top Albania Radio, rrëfeu ndër të tjera për situatën politike në vend, televizionin në jetën e saj dhe “Big Brother Vip 3″. Ish-deputetja dhe moderatorja komentoi dhe Eglën si banore në BBV3, e cila së fundmi u komentua se ka thyer dhe rekordin e Luiz Ejlit, fituesit e edicionit të kaluar.

A do të pranonte ajo të ishte opinioniste e “BBV3”?!

Jo, nuk është format që ka lidhje me mua. Unë jam e keqe me veten dhe e mirë me të tjerët. Unë vetë nuk e bëj diçka, por po e bëj ti e kuptoj. Unë e mirëkuptoj edhe në vogëlsi, edhe në problematikë.

Si e komenton Grida Duma Eglën si banore?

Egla ka çmitizuar diferencat gjinore, grua-burrë. Në çdo moment që e intimidohet ajo nuk shqetësohet që është grua.

Ky lloj çmitimizimi është i rëndësishëm në shoqërinë shqiptare dhe është nga të rrallat herë që e shoh në publik pa asnjë kompleks. Këtë avantazh e ka.