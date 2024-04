Egla Ceno e Meritoni rikthehen ne shtepine e Big Brother VIP, Eleminohet Ilnisa

Egla Ceno rikthehet ne shtepine e Big Brother Vip Albania si e shpetuara e pare e publikut nga tre banoret e izoluar ne dhomen e bardhe.

Ajo u kthye ne shtepi pas mbylljes se televotimit ku Ledion Lico lexoi rezultatet e mbeshtetjes se dhene nga publiku.

I shpetuari i dyte ka qene Meritoni nderkohe qe e eleminuar eshte Ilnisa e cila largohet nga shtepia.

Rezultati eshte pritur me lot nga cifti nderkohe qe Ilnisa, duke e perqafuar Meritonin i ka thene : Kthehu te fitosh per mua, per djalin tend.

Pas ndarjes ne dhomen e bardhe, Meritoni hyri ne shtepi dhe shkoi direkt ne banjo ku ka qendruar disa minuta duke mbledhur veten.

Nderkohe Jetmiri dhe Graciano kane shkuar per ta qetesuar sadopak.

Skualifikimi i Egles, Meritonit dhe Ilnises ndodhi pas perplasjeve mes tyre javen e kaluar ku aktorja i akuzoi per perndjekje dhe i hodhi vere ne fytyre Meritonit.

Kjo situate u klasifikua si shkelje e rregullave nga vellai i madh, qe vendosi te marre masa ndaj banoreve./lajmifundit.al

