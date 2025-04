Egla Ceno befason me reagimin për Gjestin: Shkolla të bën njeri

Po duket se dramat e Big Brother nuk po ndalen, edhe mes fituesve të Big Brother Vip Albania. Përkundër që e ka mbështetur Gjestin fituesja e edicionit të tretë të Big Brother Vip Albania 3, ka disa fjalë për Gjestin dhe çfarë e pret në të ardhmen.

Në postimin e saj në Instagram, të cilin e ka bërë gjatë festës së organizuar nga Top Channel, ajo shprehet kështu për Gjestin:

“Sqarim (më në fund mund ta bëj): Unë kam alergji ndaj maskave, prandaj kam mbështetur atë djaloshin në BBV. A ishte e “keqja” më e vogël në këtë edicion. Fatkeqësisht, shoh përtej dhe them që edhe ai shumë shpejt do të shndërrohet në një maskë. Duhet shtyllë kurrizore për t’i rezistuar reflektoreve. Fytyrën nuk ta jep shkolla, por shkolla të bën njeri! I said what I said.”

Egla, në prononcimet e mëparshme, ka thënë se Gjesti është djali pa shkollë, që ka frikë shumë banorë dhe ka shtuar se Gjesti ka ndryshuar frymën në shtëpi, duke akuzuar banorët se e kishin kthyer shtëpinë si një azil pleqsh.