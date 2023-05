E papritur! Luizi surprizon fansen e tij më të madhe, ja premtimi që i jep (Videoja e plotë)

Fituesi i Big Brother Vip Albania, Luiz Ejli ka surprizuar përmes një videocall fansen e tij më të madhe, Kristina. Përmes një postimi në Instagram Luizi ka ndarë me ndjekësit e tij telefonatën me Kristinën, një zonjë e familjarizuar shumë me formatin e Big Brother Vip falë Luizit. Ai i dha fjalën që do ta takonte sapo të vizitonte Greqinë.

“O Kristina. Si je Të jap fjalën që në momentin e parë që do do të vi në Greqi do të takoj. Do të ulem në të njëjtin divan që më ke ndjekur. “-tha Luizi.

Krahas videos ai falenderoi fansat për gjithë dashurinë e dhënë ndaj tij.

“ Dashuria që marr nga ju është më e madhe seç mund ta kisha menduar.

Kisha edhe unë po aq emocione sa Zonja Kristina (të cilën sot e njihni të gjithë), prandaj këto emocione të bukura nga kjo telefonatë surprizë, doja t’i ndaja me të gjithë ju.

Faleminderit nga zemra”, shkruan Luzi.