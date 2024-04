E fejuar në Dibër para se të futej në emision, Jasmina i përgjigjet më në fund thashethemeve

Prej kohësh flitej se Jasmina Kadriu, ish- konkurrentja e “Për’puthen” ka qenë e fejuar në Dibër para se të futej në emison. Ky thashethem iu dërgua si pyetje Jasminës në Instastory, dhe ajo nuk e la pa përgjigje.

“Unë në Dibër nuk kam qenë që tre vjeç, kur u fejova? Mbasi hyra në ‘Për’puthen’, se para kësaj as nuk më njihnin. Ahh, njerëzit e shkretë, i zgjidhën gjithë hallet e tyre, kaluan tek të miat”, tha ajo.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë se Jasmina pati një lidhje me Andin në emision, që u shoqërua me puthje, pasion, zënka, lot e përfundoi me ndarje.

Ata tashmë nuk janë bashkë.