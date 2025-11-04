Dua Lipa hedh në treg linjën e produkteve të bukurisë
Dua Lipa ka hedhur ne treg markën e saj të kujdesit për lëkurën, DUA, të mbështetur në shkencën e Dr. Augustinus Bader, po aq të shkëlqyer në botën e bukurisë.
Lipa punoi me markën Augustinus Bader për më shumë se tre vjet për të zhvilluar linjën e saj të “produkteve thelbësore të përditshme”, produktet kryesore që mund t’i përdorte në rrugë ose në shtëpi për të ruajtur shëndetin e lëkurës së saj. Këto produkte përfshijnë DUA Balancing Cream Cleanser të ri, Supercharged Glow Complex dhe Renewal Cream, të gjitha të formuluara me TFC5, një version i ri i kompleksit karakteristik TFC8 të markës.
Siç e di çdo entuziast i bukurisë që e lexon këtë, TFC8 lindi nga kremi i gradës mjekësore i Dr. Augustinus Bader për viktimat e djegieve, i zhvilluar për të shëruar lëkurën duke ‘shkaktuar’ qelizat staminale për të riparuar zonën e dëmtuar. Përkthimi i kësaj teknologjie në produktet e kujdesit komercial për lëkurën është çelësi i vetive transformuese kundër plakjes së produkteve Augustinus Bader dhe arsyeja pas suksesit të tyre të jashtëzakonshëm ( marka u bë një biznes miliarda dollarësh vetëm brenda katër viteve nga lançimi).
Për DUA-n, ekipi i Augustinus Bader ripërpunoi të njëjtat veti riparuese me një intensitet të reduktuar sinjalizimi, duke e bërë TFC5 më të përshtatshëm për lëkurën midis moshës 18 dhe 35 vjeç, një audiencë më të re se tregu tipik i markës.
Ky kompleks TFC5 është i kombinuar me peptide biomimetike, proteina që rrisin lagështinë dhe antioksidantë mbrojtës për të mbrojtur lëkurën nga plakja dhe për të zgjatur pamjen e rinisë, ndërkohë që adreson edhe problemet e lëkurës më të re, siç janë njollat, shenjat e akneve, yndyra dhe pigmentimi.