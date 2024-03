"Do pimë kafen e mëngjesit bashkë"/ Heidi i përmend babain e saj, si reagoi Romeo

Heidi dhe Romeo duket se pas spektaklit të djeshëm i kanë zgjidhur mosmarrëveshjet dhe janë parë më të afërt.

Teksa kanë qenë duke biseduar me Eglën, Heidi ka folur për babain e saj, duke përmendur se ai mund të vijë ta takojë brenda shtëpisë së “Big Brother”. Ajo ngacmoi dhe Romeon, duke thënë se nëse do të hynte si konkurent, do flinte pranë tij.

Heidi: Babi im është njësh. Do vij këtu. Do kënaqemi shumë.

Egla: Le ta lënë si konkurent.

Heidi: Nuk rri ashtu ai. Ka punë, nuk është tipi që… Mund edhe t’i pëlqejë loja, nuk e di. Të flejë afër Romeos

Romeo: Po mirë është, do e kishim pirë kafen e mëngjesit bashkë.