“Çdo natë brekët dhe linesin do t’i kesh te koka”, Egla sherr me Liamin: Je bipolare e fëlliqur

Aktorja Egla Ceno dhe banori i BBV, Liam Osmani janë përfshirë në një përplasje të ashpër gjatë natës, pasi ky i fundit ka veshjet e vajzave.

Gjatë debatit, ku ka ndërhyrë edhe Romeo Veshaj për t’i qetësuar, aktorja iu është drejtuar konkurrentit duke i thënë se “natë për natë brekët dhe linesin do t’i kesh te koka”.

“Do të mësoj lali si të sillesh si burrë me femrat, jo si maniak”, u shpreh Egla Ceno, teksa shtoi se “kështu duhet të mësosh që nuk preken rrobat e një gruaje se ka gjëra intime që ti nuk e di se çfarë janë”.

Ndërsa Liami e quajti një “bipolare” dhe njeri të fëlliqur aktoren Egla Ceno.

Pjesë nga sherri:

Liami: Mëso të sillesh me burrat

Egla Ceno: Natë për natë brekët dhe linesin do t’i kesh te koka

Liami: T’i nuk e di se çfarë është burri

Egla Ceno: Unë jam më burrë se ty

Liami: Je bipolare

Egla Ceno: Ti je një copë ashtu… burri, që ç’të të them, çfarë të hash e çfarë të lësh! Do të mësoj lali si të sillesh si burrë me femrat, jo si maniak. Deshe brekë edhe lines ti, t’i jap çdo natë tek koka. Kështu duhet të mësosh që nuk preken rrobat e një gruaje se ka gjëra intime që ti nuk e di se çfarë janë.

Liami: Nuk ishin as të tuat, je e fëlliqur

Egla: Do të bëj unë birinxhi burrë