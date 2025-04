"Do dalim jashtë dhe do bashkëjetojmë..." Egli-Gjestit: Askush nuk e bën këtë!

Egli dhe Gjesti kanë diskutuar për marrëdhënien e tyre.

Ti nuk ke pjekurinë emocionale.

Unë tërë jetën kështu jam rritur dhe kështu do vdes. E lë të rrjedhë dhe kur vjen momenti çohem martohem. Nuk i hy thellit.

Askush dhe asnjë çift nuk e bën këtë.

Me të gjithë femrat që kam pasur, kemi bashkëjetuar, jemi sharë, jemi ndarë. Jemi kapur krej flokësh dhe kurrë asnjërës nuk i kam thënë që do jesh gruaja ime. Ja kam lënë çdo gjë kohës. Nëse e mendoj se do jesh gruaja ime, fill do e bëj.

Unë nuk veproj me tru. Unë ndjej për ty, dalim jashtë dhe bashkëjetojmë. E shikojmë njeri tjetrin, nuk i dihet si na shkon, dua me ja lënë kohës. Nëse e shoh që më ecën mirë, kërcet martesa. Më vjen prej shpirtit.