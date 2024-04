"Do bëj fëmijë kur të dal…", Egla habit me deklaratën e fundit!

Big Brother Vip Albania është një fenomen social që mbërthen fort jo vetëm vëmendjen por edhe debatin publik. Këtë vit synimet janë akoma më të mëdha ndërsa shtëpia është më mbresëlënëse. Prej datës 13 Janar në Top Channel ka nisur edicioni i tretë i “Big Brother VIP 3”. Një reality show, i cili që në natën e parë të spektakli arriti të gozhdonte para ekranit teleshikuesit dhe rezultoi të ishte mjaft i suksesshëm.

Vetëm pak më parë teksa ka qenë duke biseduar me Erjolën në oborr, Egla i ka treguar për planet e saj pasi të dalë nga shtëpia e “BBV3”. Banorja ka treguar dëshirën e saj për të bërë nënë e një vajze.

Egla: Do i fus e unë një kalama kur të dal se kot ndenjta

Erjola: Një gocë

Egla: Një kaçurelse do iki ta projektoj në zyrë direkte po mi po pse jo do e bej, mami më lutet “boje se ta rris un”, po ik më lë rehat mi gru se po vete sa ty… po le ta rrisi pse jo do e mendoj

Erjola: Mos e mendo

Egla: Po pra do e bëj