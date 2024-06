Bogdani intervistë në median italiane: Broja mund të thyejë rekordin tim

Ish-sulmuesi, golashënuesi më i mirë në historinë e Kombëtares shqiptare me 18 gola, Erjon Bodgani ka dhënë një intervistë për “Tuttomercatoweb.com” në prag të nisjes së Europianit dhe ndeshjes së parë të Shqipërisë, kundër Italisë.erjon-bogdaniErjon Bogdani, kush nga kjo kombëtare mund ta thyejë rekordin tuaj?

“Sot është Armando Broja, prototipi i sulmuesit modern. I ri, por tashmë me shumë eksperiencë. Ai ka luajtur për Çelsin, në Holandë me Vitezee, ka grumbulluar përvojë në Premier Ligë. Ai është shumë i mirë.”

Por rekordi juaj ka qenë gjithmonë aty, për njëmbëdhjetë vjet…

“Sulmuesit që erdhën pas meje nuk kanë luajtur me të njëjtën vazhdimësi. Ne jemi një ekip kombëtar në rritje dhe kjo na bën të ngremë shiritin, të konkurrojmë kundër ekipeve gjithnjë e më të forta, pasoja është se ju shpesh e pranoni lojën dhe sulmuesit kanë më shumë vështirësi”.

Çfarë i mungon Brojës për t’u vendosur në nivele të larta?

“Vazhdimësia. Ai është frenuar nga disa dëmtime të shumta, por ai ka mjaft kohë për t’u rikuperuar. Ai mbron topin mirë, në situatat një për një ai ka forcë dhe driblim, ai është një lojtar i fuqishëm.”

Si po përgatitet Shqipëria për ndeshjen kundër Italisë?

“Është një ndeshje e veçantë për të gjithë vendin, unë vetë do të jem në Dortmund për të bërë tifo për kombëtaren time. Kam 24 vjet në Itali, gruaja dhe fëmijët e mi janë italianë dhe dinë pak për Shqipërinë. Ka një lidhje të thellë mes këtyre dy kombeve, në Shqipëri nuk jemi më ata të viteve ’90, por kur u gjendëm në vështirësi, Italia na ndihmoi gjithmonë, por tani po i ndihmojmë edhe ne, me kalimin e viteve ka gjithnjë e më shumë italianë.

Pse mund ta kalojë grupin Shqipëria?

“Për shkak se me Silvinjon janë rritur shumë, ne mundëm Poloninë dhe Republikën Çeke për t’u kualifikuar. Është një ekip shumë kompakt dhe ai ishte i zoti për të mbajtur shiritin lart, kushdo që vjen nga pankina dëshiron të demonstrojë, të bëjë. Të gjithë mbrohen, ka lojtarë fantastikë që gjuajnë mirë edhe nga larg, është një ekip i kompletuar dhe kur dalin në fushë mund të shohësh se ata luajnë në mënyrën më të mirë.

Mes tyre është Asani që vjen nga Koreja e Jugut…

“Ai ka besim, së fundmi me Shqipërinë mund të bëjë gjithçka. Është lojtar shumë i shpejtë, ka gjuajtje shumë të mirë. E njoh mirë, para se të luante për Partizanin me të cilin fitoi kampionatin”.

Ju etiketojnë si Hirushja e grupit…

“Është një grup shumë i komplikuar, por më i balancuar nga sa mund të mendoni. Ata që nuk kuptojnë shumë nga futbolli e vendosin Shqipërinë në vendin e fundit, por nëse të tjerët do të na nënvlerësojnë do ta gjejnë veten në vështirësi. Ky ekip nuk ka asgjë për të humbur, por kjo nuk do të thotë se do të dalë në fushë me armë të bardha.

Kush janë liderët e Kombëtares?

“Gjimshiti, Hysaj dhe portierët janë lojtarët me më shumë përvojë. Por kujdes nga mesfushorët, Asllani, Ramadani dhe Bajrami janë lojtarë të mëdhenj. Kjo është një skuadër që di të menaxhojë posedimin e topit, por edhe të vuajë.”

Çfarë momenti po përjeton sot Kombëtarja shqiptare?

“Momente të shkëlqyera. Strukturat janë përmirësuar, është një Kombëtare që lë gjurmë edhe ndaj skuadrave të forta. Jam shumë pozitiv për ndeshjen e parë kundër Italisë, jemi afër edhe për nga vlerat”.

Më herët thatë se do të jeni atje në Dortmund…

“Gjithashtu falë Federatës, na thirrën dhe do të ketë një grup që do të largohet nga Tirana falë organizimit të tyre me shumë ish-lojtarë që do të shkojnë atje për t’i dhënë mbështetje këtij ekipit.

A do të flisni me lojtarët aktual para ndeshjes?

“Ndoshta po, do të shohim. Unë patjetër do t’i dërgoj disa mesazhe Gjimshitit dhe Berishës, lojtarë ekspertë që i njoh mirë. Jemi të gjithë me ta”.

Mund ta kaloni kthesën?

“Duhet të mbajmë këmbët në tokë. Unë flas mirë për Shqipërinë jo sepse jam një tifoz, por sepse faktet e thonë këtë. Megjithatë, është një grup shumë i vështirë, për mendimin tim ne jemi afër Italisë për nga vlerat, por të mos harrojmë që Italia është Italia, ata e fituan kampionatin e fundit europian.