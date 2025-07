Elton Ilirjani tregon historinë e sikletshme me një burrë shqiptar: Ishte momenti kur do bënim s*ks…

Gjatë një interviste për “Pushime On Top” me Lei Krajën, Elton Ilirjani ka ndarë me publikun një histori të sikletshme që i ka ndodhur me një burrë shqiptar.

Biznesmeni i njohur shprehet se ai donte të kishte marrëdhënie seksuale me të, por gjatë gjithë kohës kishte një qasje sikur ai ishte një vajzë.

“Ishte momenti kur ne do bënim seks, se ju thoni dashuri, po nuk ishte dashuri ishte seks. Shkojmë dhe gjithë qasjen e kishte sikur unë isha vajzë. Më bezdisi se po kërkonte nëpër trup të gjente vaginën, po unë nuk kam”, tha modeli, duke shkaktuar të qeshura te moderatorja e njohur.

Pjesë nga intervista:

Dua të di historinë më të sikletshme që ke me një burrë?

Në ç’kuptim, se ka shumë siklete

Caktoje ti vetë sikletin

Siklet seksual, siklet në sjellje

Çfarë është më e sikletshme për ty?

Do ta them një, me një djalë shqiptarë që donte të kishte marrëdhënie seksuale me mua. E pashë që kishte një qasje të më trajtonte si vajzë, dhe unë i thosha që nuk jam vajzë, jam djalë si ty. ‘Jo zemra ime ti je shumë e bukur’, që kur thoshte ‘e’ më shqetësonte. Ishte momenti kur ne do bënim seks, se ju thoni dashuri, po nuk ishte dashuri ishte seks. Shkojmë dhe gjithë qasjen e kishte sikur unë isha vajzë.

Kjo të bezdisi?

Më bezdisi se po kërkonte nëpër trup të gjente vaginën, po unë nuk kam.

Kjo ishte më e sikletshmja?

Ishte jo komode se unë nuk e kisha, çfarë ti ofroja.