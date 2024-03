Bardhi publikon foton e nënës në spital: Shëndeti i gruas më të rëndësishme të jetës…

Nje dite pas daljes nga Big Brother VIP, Bardhi ka publikuar nje foto te nenes se tij ne spital.

Ai duket se ka konfirmuar keshtu motivin e daljes nga shtepia e vipave.

Nga ana tjeter, kengetari falenderon fansat dhe ata qe jane interesuar per shendetin e nenes se tij dhe qe e kane mbeshtetur keto kohe.

View this post on Instagram A post shared by BARDHI (@bardhi)

Mesazhi i Bardhit:

Prane teje ne krejte rrethanat, ti je arsyeja me krejte meritat per djalin qe une jom! I lumtur qe je me mire!

Falenderues per krejt njerezit qe m'kan shkru per gjendjen shendetesore te nanes!

Kerkoj falje per krejte ata adhurues qe u deshpruan nga dalja ime e parakohshme, por ne fund te dites shendeti i gruas me te rendesishme ne jeten time vendosi ndryshe!

Shihemi shume shpejte! ❤️