Bardhi "me koken varur", Sara Gjordeni mban në prehër një mashkull tjetër, foto bën xhiron e rrjetit

Sara Gjordeni eshte kthyer serish ne qender te vemendjes.

E perfolur per disa lidhje te saj te meparshme pasi ka hyre ne Big Brother, se fundi ajo eshte bere pjese e nje skene te pzakonshme.

Teksa partneri i saj Bardhi qendron i heshtur ne divanin e shtepise, jo me larg se 50 centimeter prej tij, Sara qendron me nje mashkull tjeter teksa i mban koken ne preher ne nje qendrim shume te afert.

Sic duket ne foto, ndersa Bardhi nuk ka ku mbeshtet koken, nje tjeter mashkull nga banoret e shtepise ka gjetur vend me se miri tek Sara.

Fotoja ka bere xhiron e rrjetit me komente te ndryshme ne lidhje me liberalizmin e theksuar te Bardhit ne raport me partneren e tij brenda spektaklit./lajmifundit.al