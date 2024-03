Arti në zi! Ndërron jetë muzikanti me famë botërore

Kantautori Eric Carmen, i njohur më së shumti për këngën hit All By Myself, ka vdekur në moshën 74-vjeçare. Lajmin e ka bërë të ditur bashkëshortja e tij. Ylli amerikan u bë i famshëm me grupin e fuqishëm pop Raspberries përpara se të niste një karrierë si një artist solo.

“Eriku ynë i ëmbël, i dashur dhe i talentuar ndërroi jetë në gjumë, gjatë fundjavës”, tha gruaja e Carmen, Amy në një deklaratë në faqen e tij zyrtare. “Ishtë gëzim të madh për të të dijë se për dekada, muzika e tij preku kaq shumë dhe do të jetë trashëgimia e tij e qëndrueshme.”

Këngëtari bashkëthemeloi Raspberries në fillim të viteve 1970 së bashku me Jim Bonfanti dhe Wally Bryson, të cilëve më vonë iu bashkua Dave Smalley pas largimit të John Aleksic.

Ata publikuan albumin e tyre debutues Raspberries në 1972, me këngë që arritën suksesin e top-listave duke përfshirë Go All The Way, i cili më vonë u ndalua nga BBC në Mbretërinë e Bashkuar për tekste sugjestive seksuale dhe më vonë u përfshi në kolonën zanore të Guardians Of The Galaxy në 2014.

Pas katër albumeve së bashku, grupi u shpërbë në 1975 me Carmen që më pas filloi një karrierë solo. Ndër këngët solo për të cilat ai është më i njohur është All By Myself, e cila më vonë u bë një nga hitet më ikonike të këngëtares kanadeze Celine Dion.