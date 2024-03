Arti në zi, ndahet nga jeta në moshën 73-vjeçare artisti i njohur Gjergji Sujoti

Këngëtari i njohur Gjergji Sujoti, këngëtari i dhjetëra roleve në Teatrin e Operas dhe Baletit është ndarë nga jeta mbrëmjen e sotme, në moshën 73 vjeçare

Lajmi për ndarjen nga jeta të këngëtarit të Korit Lirat, dhe ansamblit “Skenderbeu” të serenatave korçare është bërë i ditur nga teatri i Korçës ”Andon Zako Çajupi.

Sujoti ka qënë aktiv në disa aktivitete të tjera muzikore si koncerte, recitale, anketa brenda dhe jashtë vendit. Është aktivizuar me Ansamblin Popullor duke zhvilluar disa koncerte në Finlandë, Danimarkë, Suedi, Greqi, Turqi, Itali etj.

Gjatë vitit 1995 ka marrë pjesë me trupën e operas “Toska” në një Festival Ballkanik në Greqi dhe më pas në Itali me operën “Rigoleto” ku është dalluar me çmimin e parë. Në vitin 1999 kthehet atje ku e filloi në “Spektaklin e serenatës” në qytetin e Korçës me një këngë të kantautorit Avni Mula. Kënga “Serenata Korçare, mandolinë e kitarë” e kantautorit Avni Mula u interpretua nga të dy.