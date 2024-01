Arbana Osmani braktis “Top Channel”, shkon në televizionin kundërshtar. Fjoralba Ponari gati për…

Qëkur Arbana Osmani mbeti jashtë “Big Brother”, të shumta kanë qenë teoritë rreth së ardhmes së saj në televizion. Prej kohësh, Arbana i është përkushuar biznesit të saj, duke u shkëputur hë për hë nga ekrani.

Por duket se shumë shpejt, do ta shohim në televizion, vetëm se këtë herë nën një logo tjetër. Burime për “Foli.al” tregojnë se Arbana do të rikthehet në ekran ashtu si premtoi, por jo në ekranin e “Top-Channel”, por në atë të “TV Klan”. Po të njëjtat burime bëjnë me dije se Arbana do të vijojë karrierën e saj si moderatore, me një projekt të saj, ndërsa nuk dihen detajet e projektit. Gjithashtu me të, edhe Eduart Grishaj do t’i bashkohet Arbanës në këtë projekt të ri në “TV Klan”.

Nga ana tjetër, edhe moderatorja Alketa Vejsiu në një rubrikë “pyetje-përgjigje” me ndjekësit, u shpreh se është e hapur për një projekt me Arbanën dhe po pret idenë e saj, të cilën do e ndiqte me kënaqësi. Të jenë të gjitha këto detaje një konfirmim që tashmë moderatorja Arbana Osmani po “bashkon forcat” me “TV Klan”?

Teksa Ledioni u rikthye në ekran dhe Arbana u konfirmua se nuk do të ishte më pjesë e spektaklit, Big Brother, kanë nisur të dalin në sipërfaqe edhe inatet e vjetra me koleget. Dikur kolege nën një logo, duket se dy vajzat paskan pasur disa inate, që ne nuk i kemi ditur. Ishte Luana ajo që postoi e para një foto ku shkruajti: “Karma e ka merituar një gëzuar”.

Kaq mjaftoi dhe thashethemet nisën, duke menduar që ky është një thumb për Arbanën. Kujtojmë se para se “Big Brother 1” të niste, Luana përflitej si një ndër emrat e mundshëm për ta moderuar këtë format.

Pas suksesit me “Shiko kush Luan”, u duk sikur Luana u shndërrua në imazhin ikonë të ekranit, teksa Arbana ishte ende pa një emision pas lindjes së djalit të dytë, si dhe përfundimit të “Dua të të bëj të lumtur”. Por, gjithçka u mbyll shpejt për Luanën, kur kjo e fundit kuptoi që në fakt, Arbana ia kishte marrë “Big Brother”. Ishte kjo dhe arsyeja e largimit të saj nga televizioni ku ishte pjesë që 15 vjeç.

Por tashmë, që historia përsëritet, por personazhet ndryshojnë, Luana duket se ka gjetur momentin që ta “shijojë” këtë gjë. Tashmë Ledioni është mikpritësi i “Big Brother”, çfarë nënkupton edhe largimin e Arbanës nga ky format, moderatorja ka zgjedhur që të ironizojë në rrjetet sociale, ndonëse ka preferuar mos të zbulojë emra.

Ndërkohë, një tjetër postim në rrjetet sociale të Arbanës, është marrë si një ironi për Luanën. Arbana mendohet se iu kundërpërgjigj nëpërmjet një fotoje ku shkruajti: “A do arrijë profiteroli të mundë rekordet e tiramisu-së?”.

Ndonëse shumë e kanë interpretuar si një luftë mes një bruneje dhe bjondeje, Arbana vetë e la me kaq. Në prag të nisjes së edicionit të tretë të “Big Brother”, ajo ka preferuar që të largohet nga zhurma mediatike për të pushuar disa ditë. Arbana dhe partneri i saj kanë publikuar në rrjetet sociale, nga vendi me borë ku po pushojnë, duke zgjedhur që mos të vijojnë më me “Big Brother”, apo me gjithçka tjetër që lidhet me këtë format.

E si për ta konfirmuar se mes saj dhe Luanës nuk ka një luftë të ftohtë, Arbana ka zgjedhur që të komentojë në faqen e Marinës. Pas bujës së largimit të Arbanës, një tjetër imazh që largohet nga Top Media është edhe Fjoralba Ponari. Prej vitesh moderatorja është një nga imazhet e “Portokalli”, duke u shndërruar ndër figurat kryesore. Duket se dhe për Fjoralbën, ka ardhur fundi i këtij rrugëtimi.

Moderatorja, është në bisedime për të qenë prezantuesja e formatit “Ferma VIP”. Formati reality pritet të fillojë transmetimin shumë shpejt në “Vizion Plus”. Duket se ky edicion i parë, do të bëjë bashkë disa nga emrat më të njohur të shoëbizzit tonë, duke premtuar një spektakël të vërtetë. Në rrjet ka qarkulluar edhe emri i Elvana Gjatës si një nga konkurrentet.

Haludimet kanë nisur nga një postim në rrjetet sociale të producentes Holta Dulaku, e cila ka zgjedhur pikërisht momentin kur vite më parë, Elvana shpallej kampione e “Dancing”, një prej garave më të ndjekura në televizionin shqiptar dhe bashkangjitur me këtë postim falenderon gjithë skuadrën e saj, teksa duket se i motivon për nisjen e reality shoë-t të ri.

Ndjekësit mendojnë se producentja me këtë postim na ka lenë të kuptojmë se këngëtarja mund të jetë pjesë e aventurës së re, dicka që do “thyente” barrierat hermetike të vetë artistes, por edhe të “reality shoë”-ve.

Siç duhet “BBVIP” nuk do të jetë “reality shoë” i vetëm që do shoqërojë ditët e publikut shqiptar këto kohë, pasi “Ferma VIP”, është në përgatitjet e fundit dhe Fjoralba është ende një ndër emrat e lakuar si moderatore. Megjithatë, bisedimet mes palëve ende nuk janë mbyllur, pasi moderatorja ende nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare, duke lënë gjithçka të hapur, ndonëse oferta për të ka qenë me të vërtetë e majme.

Për të mësuar detaje të reja rreth merkatos në mes së sezonit, mbetet për të pritur edhe disa javë, për të parë angazhimet e reja të këtyre imazheve, që për vite me rradhë kanë qenë besnike të një logoje.