Aldo telefon ish-bashkëshorten: Do të doja të shikoja duke flirtuar…

Gerta Gixhari, banore e “Big Brother VIP Albania”, ka përjetuar një moment emocionues, kur theu kutinë e emergjencës që kishte një telefonatë.

Ajo shprehu dëshirën e madhe për të folur me dy djemtë e saj, por u përball me një të papritur kur duhej të zgjidhte një tjetër banor për t’ia dhënë telefonatën.

E përlotur nga kjo situatë, Gerta vendosi ta jepte mundësinë e telefonatës Aldos, i cili shfrytëzoi mundësinë për të komunikuar me ish-bashkëshorten, Ana Veseli, për të pyetur për vajzën e tyre.



Në bisedën me ish-partneren, Aldo mori disa këshilla për lojën. Ajo i sugjeroi që të vazhdonte me mënyrën e tij të sjelljes dhe ta shijonte lojën pa ofenduar apo ulur femrat.

“Vazhdo kështu siç je, çdo ditë do të doja të shikoja duke flirtuar me vajzat e bukura të shtëpisë, sesa të shikoja shembuj që i ofendojnë dhe ulin femrat. Kështu që duhet ti japësh forca”.

Ajo gjithashtu i sugjeroi që, kur Rozana të përmendte flirtin, ai të përgjigjej me më shumë vetëbesim:

“Kur Rozana të thotë ke flirtuar me 3, thuaj do flirtoj me 6”