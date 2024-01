"A më do?"/ Momente intime në krevat mes dy banorëve të BBV, i shprehin ndjenjat njëri-tjetrit

Gazetarja Ilnisa Agolli dhe moderatori Meriton Mjekqiqi po kalojnë gjithnjë e më shumë momente me njëri-tjetrin në shtëpinë e BBV duke fjetur së bashku në krevat.

Puthjet dhe ledhatimet mes tyre s’kanë munguar ndërsa kanë nisur t’i shprehin edhe ndjenjat njëri-tjetrit. Gazetarja e ka pyetur moderatorit nëse e do dhe ky i fundit iu është përgjigjur “të kam shpirt”.



Pjesë nga biseda:

Ilnisa: Do flemë gjumë tani? Ma premton, më puth (Meritoni e puth) A më do?

Meritoni: Të kam shpirt

Ilnisa: Unë të pyes gjithmonë a më do, llastohem

Meritoni: Pse dyshon?

Ilnisa: Nuk dyshoj, do të vijë një moment që do më njohësh

Meritoni: Ndikojnë fjalët

Ilnisa: Je shumë i bezdisur kur flet budallëqe