"Zero tarifa me SHBA", Berisha prezanton programin për bimët medicinale: Do kompensojmë eksportet

Sali Berisha vijoi diten e sotme me prezantimin e programit te PD, ne kuader te fshates elektorale.

Berisha prezanton programin për bimët medicinale: Do negociojmë për zero tarifa me SHBA! Do u kompensojmë për eksportet

E shtruat cështjen e tarifave. Shumë e drejtë!

Cili është qëndrimi ynë ndaj tarifave?

Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e SHBA për zero tarifa.

Ne do vendosim zero tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet edhe ne me zero tarifat.

Supozojmë se qeveria amerikane për arsyet e veta nuk e adapton këtë, ne do u kompensojmë plotësisht tarifën e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni.

Ne do bëjmë gjithçka me grante, siç thashë për çdo njësi prodhimi dhe ato nuk do i merrni mbi bazën e burokracisë, por me dokumentacionet më të thjeshta.

Ju do merrni të gjithë mbështetjen bazuar në faturat që shisni.

Bazuar në dokumentet që sillni.

Bazuar në punën që harxhoni në proceset e trajtimit të këtij sektori.

Shqipëria ka pasur dhe ka institucione në këtë sektor, por ne do fuqizojmë krahas studimeve për bimët frutore, bimët e arave, krahas studimeve për bimët arrore, bimët e tjera, ne do fuqizojmë shumë sektorin e studimeve të bimëve aromatike.

Do angazhojmë ekspertizën shkencore më të mirë në këtë sektor.

Kudo Shqipëria është me një pasuri të madhe natyrore në këto bimë.

Kredi të buta në të cilat qeveria do të mbulojë 80 përqind të interesit, do ofrohen për ju sipas sektorëve.

Për të gjithë proceset që nevojiten në këtë fushë.

Ne duam ta bëjmë sektorin e bimëve eterovajore, ta shumëfishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport.

Ju keni bërë shumë dhe e keni bërë pa ndonjë ndihmë. Pa ndihmën që meritoni.

Injorimi juaj dhe injorimi në tërësi i eksportit nga kjo qeveri, i ka kushtuar vendit një çmim më të rëndin, shpunësim dhe largim të shqiptarëve nga Shqipëria.

Ne do kemi një politikë shumë të vendosur për popullimin dhe ripopullimin e Shqipërisë.

Ne do bëjmë që ata që u larguan, të cilët në të shumtën punojnë në bujqësi, të kthehen dhe të punojnë në sektor bujqësie në Shqipëri.

T’u krijojmë ato kushte që kanë në vendet ku punojnë dhe të vijnë të ndërtojnë ëndrrën e tyre në këtë vend.

Do përpiqemi të mbështesim edhe sezonalitetin. Sot një punëtor sezonal është një punëtor shumë i pasigurt. Qoftë në sektorin tuaj, qoftë në turizëm, qoftë në çdo fushë.

Shteti, në bashkëpunim me ju, do vendosë disa paga bazë, në mënyrë që punëtorët në periudhën që nuk kanë punë, të marrin një shpërblim, një pagë bazë, të marrin minimumin jetik ose më shumë dhe të mos largohen, por të presin sezonin e ri të punës.