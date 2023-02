Zbulohet ora e protestës së opozitës më 3 mars

Eshte zbuluar orën se kur do të zhvillohet protesta kombëtare e thirrur më 3 mars, në të njëjtën ditë që do të merret vendimi se kujt i përket Partia Demokratike.

Burime nga mbledhja e drejtuesve politikë të PD-së bëjnë të ditur se protesta e 3 marsit do mbahet para Kryeministrisë në orën 12:00.



Berisha qartësoi se protesta kombëtare që do të mbahet nga PD në 3 Mars, ditën kur Gjykata e Apelit pritet të shqyrtojë vlefshmërinë e vendimit të shkallës së parë që miratoi vendimet e Kuvendit të 11 dhjetorit 2021.

“Theksoj se protesta ka vetëm një objektiv: Edi Ramën, Edi Ramën, Edi Ramën. Nuk ka të bëjë as me gjykatën, as me institucionet e tjera.

Ne nuk bëjmë veprime në paragjykim. PD e ka vendimin e gjykatës”, deklaroi Berisha disa ditë më parë.