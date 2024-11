Spiropali i mbyll Belerit derën e Kuvendit, qytetarët e sulmojnë nga jashtë

Ditën e sotme do të mbahet në Tiranë takimi i 18-të i komisionit ndërparlamentar të stabilizim asocimit, ku kanë ardhur 10 deputetë të Parlamentit Europian, të cilët do të ulen në tryezë bashkë me Kuvendin e Shqipërisë.

Në krye të grupit të PE-së është eurodeputeti italiani, Marko Tarkuinio, ndërsa në delegacion janë edhe dy shqiptarë që përfaqësojnë vende të tjera anëtare të BE-së. Kosovari Adnan Dibrani vjen nga Suedia, ndërsa Fredi Beleri rikthehet në Shqipëri si eurodeputet grek.

Beleri është njeriu të cilin Edi Rama e arrestoi 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 Majit të vitit 2023 dhe e mbajti për 481 ditë në burg, duke hedhur akuzat më të rënda drejt tij gjatë fushatës elektorale, ku Beleri kandidoi për kryebashkiak të Himarës dhe i fitoi zgjedhjet edhe nga burgu.

Për të mos e futur Fredi Belerin në Kryeministri, kreu i qeverisë Edi Rama iu shkoi që në mëngjes eurodeputetëve në ambientet e hotelit ku po qëndronin për t’i takuar. Ky takim u mbajt pa praninë e mediave dhe pa informuar gazetarët, të cilët prisnin tek Kryeministria për t’u zhvilluar takimin. Mbetet mister nëse Edi Rama e ka takuar Fredi Belerin, si pjesë e grupit të eurodeputetëve apo jo, pasi edhe vetë Beleri zgjodhi të mos jepte koment kur u pyet nga gazetarët.

Ndërkohë, një incident aspak i hijshëm është regjistruar tek Kryesia e Kuvendit, në momentin kur ka shkuar Fredi Beleri, ku delegacioni i PE-së do të vijojë takimet me grupet parlamentare.



Kryesia e Kuvendit i ka mbyllur derën Fredi Belerit duke e lënë për disa minuta në pritje. Gjatë këtij momenti, Fredi Beleri është sulmuar nga një qytetar, i cili ndodhej i pranishëm aty, duke iu drejtuar e fjalët “A e mban mend Fatmir Shehun! Rrugaç! Turp të kesh, kush të bëri ty deputet!”.