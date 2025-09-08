LEXO PA REKLAMA!

Seanca e parë e Parlamenti të ri më 12 shtator, PD akuza Begajt: Ministër i Ramës

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 16:47
Politikë

Seanca e parë e Parlamenti të ri më 12 shtator, PD akuza Begajt:

Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar thirrjen e seances se pare te Parlamentit te ri ne daten 12 shtator 2025, ora 10.00.

Kjo seance do te drejtohet nga deputeti me i vjeter i Kuendit dhe me pas, pas betimit te deputeteve te rinj do te zgjedhe organet e Kuvendit qe na kryetari dhe gjithe organiken e saj me radhe. 

Dekreti eshte bere publik ne faqen zyrtare te presidences diten e sotme.

Pas firmes se Presidentit, Gazmend Bardhi nga PD, shpertheu ne akuza ndaj Begajt:

Shqipëria nuk ka President të Republikës, por një ministër të Ramës në Presidencë, që firmos çdo gjë që urdhëron Taulant Balla. Çfarë turpi, çfarë niveli mediokër! shkruaji ai ne faqen e tij ne rrjetet sociale.

 

 

