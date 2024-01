Rrëfimi i Fatbardha Degës: I shpëtuam jetën Fatos Nanos, nuk na tha as faleminderit

Fatbardha Dega ka rrëfyer se si ajo dhe familjarët e saj i shpëtuan jetën ish kryeministrit Fatos Nano në janar të vitit 1992 dhe nuk morën prej as një faleminderit.

Gjatë një interviste, Fatbardha tregoi se pavarësisht se vunë në rrezik jetët e tyre, iu bë atentat tre herë në qeli ku humbi dhe foshnjën sërish nuk morën asnjë mbështetje nga Nano.

Ajo tregon se kanë jetuar fshehurazi së bashku em familjarët derisa siguruan vizat dhe jo nga Nano por nga disa socialistë të tjerë.

“Ne e shpëtuam Fatos Nanon nga atentati që ishte përgatitur ndaj tij nga zoti Berisha dhe grupi i tij. Asokohe patëm mbështetje nga pjesa më e madhe e socialistëve. Por të them realitetin, jo nga Fatos Nano.

Familja e burrit tim kishte njohje me Berishën. Sepse Berisha ishte doktori i tyre. Por kur Fatos Nano erdhi në shtëpinë tonë, vjehrri im i tha: “Ti je mik në shtëpinë time. Unë nuk do të dorëzoj. Do të të mbroj me gjakun tim.”

Fatos Nano nuk e mori një herë telefonin t’i thotë: “Faleminderit që më shpëtuat jetën!” Por unë i shkova në Tiranë, për ta takuar.

Ai me anë të sekretares gënjeu dhe i tha: “I thuaj Fatbardhës që unë nuk jam në zyrë.” Ai e dinte çfarë kisha kaluar unë, bëra burg, tre herë u munduan të më bëjnë atentat, një herë në Tropojë dhe dy në Tiranë.

Kemi jetuar fshehurazi deri sa siguruam vizat, falë disa njerëzve të PS-së dhe jo Fatos Nanos", ka rrëfyer ajo.