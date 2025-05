Rama në Korçë: Kërkoj ndjesë se përkëdhela Ilir Vrenozin në momentin e gabuar, u bë protagonisti i një shfaqje p*rno-politike

Kryeministri Edi Rama ishte sot në Korçë për takimin përmbyllës për zgjedhjet elektorale të 11 majit.

Më tek kreu i qeverisë tha se në Pallatin e Sportit ku u mbajt mitingu i PD u dha sipas tij një shfaqje e lemerishme, antievropiane, antikorçare.

Ai theksoi më tej se “të gjitha ata që janë të mërzitur me Nikon, të mërzitur me mua, duhet t’i dëgjojnë disa fjalë sot, jo për t’u bërë me ne, por për t’u arratisur nga ajo lemeri, nga ajo kënetë”

Rama: Nuk jam si djali nga Maliqi që e kishte për herë të parë që shikonte përballë. Këtu është si një zemër e hapur dhe duket fantastike pamja e këtij trupi të madh njerëzor këtu në shesh. Nikua foli për rrugën e gjatë të shpirtit europian, shpjegoi dhe lidhjen e Korçës me atë shpirt. Ca më ngeli mua tani? Më ngelet të flas për diçka jo aq e këndshme se ato që foli Niko.

E filloj me një ndjesë për të gjithë ju që e përkëdhela Ilir Vrenozin në momentin e gabuar. U fry dhe u bë protagonisti i një shfaqje porno politike në pallatin e Sportit.

Ku besoj se këneta i dha gjithë korçarëve pse duhet tharë dhe nuk duhet votuar më kurrë nga Korça. Historia ishte shumë e thjeshtë, më tregoi Niko një video të një deputetit të kënetës dhe ky deputeti bënte Uuu uuu, dhe ata bravooo. Nuk e e besoja dot se ishte deputet.