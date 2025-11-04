LEXO PA REKLAMA!

Rama merr pjesë “online” në Samitin e Zgjerimit, kryeministri: Nuk mund të jem fizikisht aty, probleme me fluturimin

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 18:09
Politikë

Rama merr pjesë “online” në Samitin e Zgjerimit,

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë përmes një videokonference në Samitin e Zgjerimit në Euronees, një moment i rëndësishëm dialogu BE-vendet e Ballkanit Perëndimor mbi të ardhmen e zgjerimit.

Rama tha nuk mundi që të ishte fizikisht prezent, siç ishte parashikuar, pasi pati probleme me linjën ajrore që do të merrte, dhe se nuk e kishte ai në dorë.

“Ndjesë që nuk pata mundësi të jem aty, ishte një problem teknik ajrorë që s’kisha të bëja, por nuk merrja dot avionin”, tha Rama.

