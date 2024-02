Rama mbledh sot online Asamblenë e PS, çfarë pritet të diskutohet

Pasditen e sotme, në orën 17:30 do të mblidhet Asambleja e Partisë Socialiste.

Takimi do të zhvillohet online. Ndërsa krahas zhvillimit të mbledhjes online, në selinë e PS do mblidhen edhe drejtuesit politikë të qarqeve.

“Me kërkesë të Kryetarit të PS, ju njoftoj se me datë 21.02.2024, ora 17.30 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë Kombëtare të PS. Mbledhja do te zhvillohet sipas sistemit On Line”, thuhet në njoftimin e ndarë nga sekretari i Përgjithshëm, Blendi Klosi.

Kjo mbledhje zhvillohet para Asamblesë së rëndësishme që pritet të mblidhet më 16 mars dhe do të bëhet identifikimi i bazës.

Takimi i sotëm do të zhvillohet në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në vitin 2025.

Edhe më 11 shkurt, për 5 orë u zhvillua me dyer të mbyllura Asambleja Kombëtare e PS.

Asambleja bëri një skanim objektiv të situatës në terren ndërsa i hapi rrugë procesit zgjedhor në parti që nisi nga 15 shkurti, e në 16 mars ky forum do të rimblidhet në Durrës për të analizuar rezultatet.