Mes borës dhe para burgut, nëna e Navalnyt i drejtohet Putinit, ja çfarë i kërkon

Familja e Alexey Navalny i ka bërë një lutje të drejtpërdrejtë presidentit rus Vladimir Putin për lirimin e trupit të disidentit rus, pesë ditë pasi ai vdiq pas hekurave në një koloni penale.

Duke qëndruar në dëborë jashtë objektit ku ishte i burgosur djali i saj, Lyudmila Navalnaya iu drejtua drejtpërdrejt Putinit, duke thënë se nuk i është thënë se ku është trupi i Navalny.

“Zgjidhja e këtij problemi varet vetëm nga ju. Më lër të shoh më në fund djalin tim. Kërkoj që trupi i Alexey të dorëzohet menjëherë në mënyrë që ta varros në mënyrë njerëzore”, tha Navalnaya në një video të postuar të martën.

Navalny, një nga disidentët e profilit më të lartë gjatë gati 25 viteve të pushtetit të Putinit, vdiq ndërsa po vuante një dënim me 19 vjet burg me akuza që ai tha se ishin të motivuara politikisht. Shërbimi rus i burgut tha të premten se Navalny “u ndje keq pas një shëtitje” dhe “pothuajse menjëherë” humbi vetëdijen para vdekjes së tij.

Kur autoritetet informuan për vdekjen e djalit të saj, Navalnaya iu tha gjithashtu se trupi u mor nga hetuesit dhe u dërgua në një morg pranë kolonisë penale, sipas zëdhënëses së Navalny, Kira Yarmish. Navalnaya mbërriti atje të shtunën për të gjetur morgun të mbyllur. Avokati i Navalny u përpoq të telefononte një numër në derën e ndërtesës, por atij iu tha se trupi nuk ishte aty. Dy ditë më vonë Navalnaya u refuzua personalisht në morg. Stafi atje nuk pranoi të thoshte nëse trupi ishte brenda.

Është e paqartë saktësisht pse trupi është ende pranë autoriteteve ruse.

Ekipi i Navalny u informua të shtunën se hetimi kishte përfunduar dhe se loja e gabuar ishte përjashtuar. Dy ditë më vonë, nënës së Navalny iu tha se hetimi do të zgjatej dhe shkaku i vdekjes mbeti i panjohur, tha Yarmish në mediat sociale.

Yarmish shtoi të hënën se trupi i Navalny nuk do të lirohet për 14 ditë të tjera, gjatë së cilës do të jetë nën “një lloj ekzaminimi kimik”.

Një lutje e mëparshme

Është e paqartë nëse lutja e Navalnaya drejtpërdrejt drejtuar liderit rus do të funksionojë, por ka precedent.

Pasi Navalny u helmua me agjentin nervor të epokës sovjetike Novichok në vitin 2020 , gruaja e tij, Yulia Navalnaya, i shkroi drejtpërdrejt Putinit për t’i kërkuar që burri i saj të lejohej të largohej nga Rusia dhe të merrte trajtim në Gjermani. Putini më vonë tha se ai “i dha urdhër menjëherë” për të lënë Navalny të ikte kur ai mori letrën e Navalnaya.

Navalnaya pretendon se autoritetet ruse po e mbajnë trupin për ta bërë të pamundur përcaktimin e shkakut të vdekjes.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, të martën i quajti këto akuza “absolutisht të pabaza” dhe “budakë”.

Navalnaya nuk ofroi prova, por tha në mediat sociale se: Ne e dimë saktësisht pse Putin e vrau Alexey tre ditë më parë. Ne do t’ju tregojmë për të së shpejti. Ne patjetër do të zbulojmë gjithashtu se kush e ka kryer këtë krim dhe si saktësisht. Ne do t’i emërtojmë emrat e tyre dhe do t’u tregojmë fytyrat.

Duke iu drejtuar Këshillit të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian të hënën, ajo vuri në dukje se burri i saj u vra pikërisht një muaj para se Rusia të shkonte në zgjedhje për të zgjedhur një president të ri. Putini është praktikisht i pakundërshtueshëm në garë.

“Këto zgjedhje janë të rreme, por Putini ka ende nevojë për to. Për propagandë. Ai dëshiron që e gjithë bota të besojë se të gjithë në Rusi e mbështesin dhe e admirojnë atë. Mos e besoni këtë propagandë”, tha ajo.

Fjalimi i Navalnaya në BE pasoi një sërë komentesh publike në ditët pas vdekjes së bashkëshortit të saj. Ajo gjithashtu bëri një paraqitje surprizë në Konferencën e Sigurisë në Mynih në fundjavë. Shumë po pyesin nëse Navalnaya, e cila e kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj jashtë vëmendjes, tani po përpiqet të marrë mantelin si fytyra e re e opozitës ruse në mërgim.

Brenda Rusisë, hapësira për mospajtim është më e kufizuar se sa ka qenë në dekada. Thuhet se qindra u arrestuan pasi turmat dolën për të nderuar Navalny pas vdekjes së tij.

Vëllai më i vogël i Navalny, Oleg, është shtuar në listën e të kërkuarve të Ministrisë së Brendshme ruse për akuza të paspecifikuara, njoftuan media shtetërore ruse. Oleg Navalny ishte dënuar më parë për mashtrim në një rast që kritikët e Kremlinit thanë se kishte për qëllim të ushtronte presion ndaj vëllait të madh./tch