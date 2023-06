Rama këshillon Kurtin: Albin dil nga guaska e vetëizolimit dhe mos humb veriun duke parë vetëm armiq

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar në veri të Kosovës dhe për konfliktet si dhe për arrestimin e 3 policëve.

Në një mesazh në ‘Facebook’ Rama theksoi se Kurti duhet të dalë nga guaska e vetëizolimit, ndërsa i bën thirrje që mos të humbasë veriun.

REAGIMI

Sa më shumë mbahen në Serbi këta tre burra që edhe sikur ta kenë shkelur vijën e kufirit s’kanë kryer asnjë krim, aq më pak do jetë e mundur që marrëdhëniet tona bilaterale të mos bëjnë shumë hapa mbrapa! Kjo do jetë java e rikthimit të akullit mes nesh nëse ata nuk lirohen!

Nga ana tjetër nëse de-eskalimi nuk ndodh e humbura e madhe do të jetë Kosova – sepse Serbia mbase nuk jeton dot pa u ri-izoluar! Druaj shumë se sa më shumë Albini këmbëngul në të tijën kundër aleatëve, aq më shumë situata mund të agravohet, duke rikthyer KFOR-in në krye të punës!

E atëherë lamtumirë për kushedi sa kohë edhe kontrollit formal të shtetit mbi krejt territorin dhe ta gëzojmë një Republikë të KFOR-it në Veriun e Kosovës! Albin dil nga guaska e vetizolimit dhe mos e humb Veriun duke parë kudo armiq e tradhtarë! Koha është tani dhe po fluturon!