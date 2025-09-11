LEXO PA REKLAMA!

Qeveria e re, Belinda Ballukun si zv.kryeministre, Albana Kociu ministre e Brendshme, Spiropali kryediplomate

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 12:38
Politikë

Kryeministri Edi Rama paraqet perberjen e qeverise se re duke konfirmuar Belinda Ballukun.

"Ne detyren e zv kryeministres, konfirmoj Belinda Ballukun  e cila do te vijoje te drejtoje Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise", tha Rama. 

Ai paralajmeroi se Ministre e Brendshme do te jete nje grua, Albana Kociu, per here te pare ne historine e ketij dikasteri.

Rama kritikoi ministrat e Brendshem te deritanishem qe perqendrohen tek policiia, duke harruar sektoret e tjere te kesaj ministrie, sic jane adresat.

Ai me tej beri me dije se Elisa Spiropali do te jete ministre e Jashtme.

Petrit Malaj do jete Minister i Financave, njoftoi Rama. Blendi Gonxhe u konfirmua serish ne qeveri, kesaj here si minister Kulture dhe Turizmi.

Sofjan Jaupaj, do te jete ministri i ri i Mjedisit, deri tani negociator me BE per kapitujt ceshtjeve te mjedisit. 

Mirela Kumbaro do te jete minstrja e re e Arsimit, sic njoftoi kryeministri Edi Rama gjate fjales se tij ne prezantimin e qeverise se re.

 

 

