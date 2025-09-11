Qeveria e re, Belinda Ballukun si zv.kryeministre, Albana Kociu ministre e Brendshme, Spiropali kryediplomate
Kryeministri Edi Rama paraqet perberjen e qeverise se re duke konfirmuar Belinda Ballukun.
"Ne detyren e zv kryeministres, konfirmoj Belinda Ballukun e cila do te vijoje te drejtoje Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise", tha Rama.
Ai paralajmeroi se Ministre e Brendshme do te jete nje grua, Albana Kociu, per here te pare ne historine e ketij dikasteri.
Rama kritikoi ministrat e Brendshem te deritanishem qe perqendrohen tek policiia, duke harruar sektoret e tjere te kesaj ministrie, sic jane adresat.
Ai me tej beri me dije se Elisa Spiropali do te jete ministre e Jashtme.
Petrit Malaj do jete Minister i Financave, njoftoi Rama. Blendi Gonxhe u konfirmua serish ne qeveri, kesaj here si minister Kulture dhe Turizmi.
Sofjan Jaupaj, do te jete ministri i ri i Mjedisit, deri tani negociator me BE per kapitujt ceshtjeve te mjedisit.
Mirela Kumbaro do te jete minstrja e re e Arsimit, sic njoftoi kryeministri Edi Rama gjate fjales se tij ne prezantimin e qeverise se re.