Policia procedoi 17 deputetë për protestën, Korreshi me fjalor ofendues ndaj efektivëve: Lani sqetullat se na helmuat

Lajmifundit / 27 Nëntor 2024, 13:13
Politikë
Policia procedoi 17 deputetë për protestën, Korreshi me fjalor

Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi ka reaguar në lidhje me procedimin penal që ka bërë policia për 17 deputetë, të cilët ishin pjesë e protestës së dhunshme mbrëmjen e djeshme, ku u përplasën me policinë.

Korreshin duket se e ka mërzitur ky procedim, pasi ka shpërthyer ndaj efektivëve me një gjuhë ofenduese dhe fyerje personale.

“I thoni Policeve te lajnë sqetullat se na helmuan e ja kalonte dhe erës se gazit lotsjellës. Aman se është dhe viti i ri na late pa përshesh”, shkruan ai ndër të tjera.

“Qyqa Policia e Tirones na paska proçeduar penalishte 17 Deputete! Edhe pse na derrmuat nga brinjet e na gjuajtet me shkelma e na dogjet nga syte nuk ankohem se jemi mesuar, AMAAAAAA nje kerkes e kam e kam per Ministrin dhe Drejtorin e Policise

I thoni Policeve te LAJNE SQETULLAT se na helmuan e ja kalonte dhe erës se gazit lotsjelles. Aman se eshte dhe viti i ri na late pa pershesh”, shkruan Korreshin në postimin e tij.

