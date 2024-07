Petro Koçi: Berisha të kishte ikur vetë, fakti që u përjashtua nga Basha është jo dinjitoze për të

Deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi, e konsideron jo dinjitoze për Berishën faktin që arriti deri aty sa u përjashtua nga Lulzim Basha.

"Basha, po të ishte lider nuk do e merrte këtë vendim pas presionit të gjatë dhe intensiv të SHBA, por ta ndërmerrte sapo Berisha u shpall 'non grata'. Edhe Berisha do duhej të largohej vet nga politika. Të përjashtohesh nga Basha është jo dinjitoze për të", ka shkruar Koçi.