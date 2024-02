Pendarovski i nxjerr “sekretin” presidentit Begaj: Më ka ftuar për pushime në bregdetin shqiptar…

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, është shprehur se është ftuar nga homologu Bajram Begaj për të kaluar pushimet verore në bregdetin shqiptar.

Komentet Pendarovski i bëri në një lidhje për Euroneës Albania, ku tha se shpreson që këtë verë ta kalojë në bregdetin e vendit tonë.

Po ashtu ai tha se kishte dëgjuar fjalët më të mira për plazhet e Shqipërisë nga kolegët dhe kushërinjtë e tij.

“Nuk mendoja se do më bënit një pyetje të tillë. Kam shkuar shumë herë me pushime në pjesën e Adriatikut, por jo me pushime. Kolegu im Begaj më ka ftuar që të bëjmë pushime në bregdetin shqiptar dhe shpresoj që gjatë kësaj vere do doja të kaloja në bregdetin shqiptar dhe të shikoj plazhin që më flasin kolegët, kushërinjtë dhe njerëzit e mi të afërt fjalët më të mira. Do shihemi në detin tuaj”, tha Pendarovski.