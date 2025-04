Paulin Sterkaj largohet nga Shkodra, Bilali dhe Gjini në listë të hapur! Zbardhen emrat e kandidatëve të PS-së!

Duke folur nga selia e PS-së, kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, publikoi emrat zyrtarë të kandidatëve të PS për qarkun e Shkodrës.

Më herët kryeministri Edi Rama e ka bërë të qartë se do të ketë një formatim të partisë me emra të rinj kandidatësh, të cilët do të jenë në listat e mbyllura së bashku me drejtuesit e qarqeve dhe terrenin për të konkurruar në lista të hapura do t’ia lërë deputetëve aktuale dhe kontributorëve të vjetër të Partisë Socialiste.

Lista e mbyllur:

Marjana Koceku

Onid Bejleri

Xhenis Cela

Bujar Rexha

Lista e hapur:

Edona Bilali

Enertil Canaj

Ervin Doda

Holta Duda

Frrok Gjini

Besmir Lesha

Marjan Ndershtiqaj

Vera Ndreca

Kejsi Spahija

Shkelqim Sterkaj

Adnan Shullani.