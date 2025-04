“Patronazhistët i kemi në super formë”, thirrja e Ramës: Mos i ngacmoni, sepse janë të fokusuar te puna!

“Mos i ngacmoni patronazhistët, sepse janë të fokusuar te puna”, kjo ishte thirrja e kryeministrit Edi Rama për të gjithë ata që shajnë patronazhistët e PS.

Gjatë fjalës së tij në “Sy m’ Sy”, Rama tha se patronazhistët këtë vit janë në super formë dhe se PS e ka ngritur këtë vit patronazhimin në një tjetër nivel.

Kryeministri tha se patronazhistët janë qelizat e PS.

Teksa vlerësoi punën e tyre, Rama theksoi se ndryshimi mes PS dhe opozitës është se opozitarët sipas tij nuk janë parti.

Edi Rama: Sot PS ka skuadrën më të re, kush do të reja dhe të rinj i ka në skuadrën tonë me shumicë në listën e mbyllur. Ky është ndryshim i madhe me tjerët. Të shkosh të votosh ato moçalishtet e reja që janë hapur me rastin më të mirë çon në parlament një person. Të rinjtë e të rejat janë baza e gjeneratës tjetër të lidershipit të PS.

Tani një tjetër gjeneratë po rritet happas hap pa hapi në akademinë politike. Kemi bërë transformim radikal të skuadrës që kishim…

Patronazhistët i kemi në super formë këtë vit. Patronazhimin e kemi ngritr në një nivel tjetër, i kam thënë atyre që i shajnë mos i ngacmoni, mos i cysni sepse janë shumë të fokusuar te puna dhe janë vërtetë qeliza të PS dhe kush nuk është në PS nuk e kupton se për çfarë po flas. Një ndryshim shumë themelor mes nesh dhe të tjerët janë se ata nuk janë parti.