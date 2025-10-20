Ofendimet ndaj kryetarit të Kuvendit, Komisioni i Etikës përjashton 15 ditë Gazment Bardhin
Kreu i grupit të PD, Gazment Bardhi është përjashtuar me 15 ditë nga punimet e Kuvendit. Vendimi u mor sot nga Komisioni i Etikës, pas kërkesës së 14 deputetëve socialistë, të cilët kishin kërkuar përjashtim me 1 muaj me argumentin se Bardhi kishte ofenduar kryeparlamentarin Niko Peleshi.
Pas mbledhjes së Komisionit të Etikës, deputeti i PD, Saimir Korreshi hodhi akuza ndaj mazhorancës se përjashtimi i Bardhit ishte i qëllimtë që ai të mos marrë pjesë në seancat ku do të raportojnë institucionet e drejtësisë.
“Kjo është haptazi, si e si që një nga figurat më të forta, i cili ka denoncuar me pyetje konkrete organet ligjzbatueshme të mos jetë prezent kur ato të raportojnë.
Ironia më e madhe që ndodh, po të shihni këta new entry, deputetët e rinj të kuvendit, kërkojnë të mos mbyllet parlamenti dhe thonë çfarë po na bën opozita. Dy janë gjërat kryesore, heshtja dhe mbyllja e gojës, të vetmen gjë që ka opozita, se numrat këta i kanë”, tha Korreshi.
Përplasja e kreut të grupit parlamentar të PD me Niko Peleshin në seancën e 16 tetorit erdhi për shkak të procedurës, teksa para ligjvënësve raportonte Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Bardhi kërkoi që të ishin vetë deputetët që të parashtronin në seancë pyetjet për Komisionerin, por Peleshi refuzoi duke iu përmbajtur vetëm pyetjeve me shkrim të dorëzuara më herët nga deputetët.
Përplasja verbale mes tyre çoi në përjashtimin e Bardhit nga salla, por për shkak të refuzimit të demokratit për të lënë sallën, Peleshi kaloi në votim dhe mbylli seancën, sërish pa mbyllur diskutimet për rendin e ditës.