“Nuk punon karta e kreditit”/ Dosja e SPAK: Kryemadhi shpenzoi 12 mijë euro brenda ditës në dyqanin në San Marino

Deputetja Monika Kryemadhi shpenzoi 12 mijë euro brenda ditës në dyqanin në San Marino, sipas detajeve në dosjen e Prokurorisë së Posaçme.

Sipas dosjes së SPAK të siguruar nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, në datën 24 Shtator 2014, Monika Kryemadhi i shkruan Adrian Shatkut në Whatsapp se ka shkuar ne San Marino, në nëntor do të shkojë në Lanserhof dhe se Bora do t’a vazhdojë Universitetin në Angli dhe jo në Amerikë.

Në datën 25 Shtator 2014, Monika Kryemadhi ndërsa ndodhet ne San Marino, ka tentuar te bëjë blerje ne “Ferreti boutique” por karta American Express (AMEX) nuk ishte pranuar dhe për këtë fakt informon Adrian Shatkun nëpërmjet mesazhit ne WhatsApp. Nga këqyrja qe iu be llogarise bankare nr. 390127 te Monika Kryemadhit, rezulton se ne datën 25 Shtator 2014, Monika ka bere blerje ne dyganin Ferreti Boutique, ne vleren 3.000 Euro (432.096 lek®️), paguar me karten me nr. 411418**5349 e lidhur me Ilogarinë e saj bankare e cila eshte debituara.

Në vijim Monika Kryemadhi ka bere blerje ne dyganin Maçapani por karta persëri nuk eshte pranuar. Lidhur me refuzimin e kartës AMEX Black, Adriani i eshte pergjigjur se ndoshta kompania e kartës ka kujtuar se karta ka qene e vjedhur dhe pasi bën nje telefonate, i thote Monikes se mund ta perdore. Ne vijim Monika persëri nuk e ka realizuar blerjen dhe Adriani i shkruan se pengesat shkaktohen “Ngaqe nuk e ke perdorur asnjehere”.

Monika i shkruan se “E perdora qeparë 2.7”. Adriani informon Moniken se kompania beri “reset” të kartes dhe mund ta perdore. Nga bisedat rezulton se pagesa per blerjen nê vlerën 12 mije (Euro ose USD), eshte kryer me sukses. Monika i lutet qe ta lënë kartën te hapur per çdo rast dhe Adriani i shkruan se kishin kujtuar se ishte amerikane dhe nuk kishte kuptim qe te jete edhe karte e zeze edhe e mbyllur.

Nderkohe qe Adriani po priste zgjidhje, per hapjen e aksesit te kartes sẽ kreditit, i shkruan Monikes persëri lidhur me lejen qe kompania e tij duhet te siguroje nga Edmond Haxhinasto dhe konkretisht: “-Mondi duhet të jape akses siç esht ATU e Bashkimit nuk mund te vazhdoje me në kete mënyre ështe paralizuar tregu dh e pasuria publike për Bashkimin dhe Zenin …. Per paisjet esigurise duet parë pak ambienti dhe cfarë eshte objektive dhe pastaj i porosisim dhe instalojm”.

Me kerkesen per ndihme juridike Nr. L 180 Prot. date 07 Mars 2024, i eshte kerkuar Autoriteteve Gjyqesore te San Marinos informacion nese ne dyqanin Maçapani, me adrese “Via 3 Settembre”, Dogana-San Marino, ne datën 25 Shtator 2014, dite ne te cilen jane zhvilluar bisedat ne fjale, jane kryer blerje me kartën American Expres nr. 3727 194193 31009 dhe nr. 3796 213399 9803. Gjithashtu te identifikojne numrin e kartes se kreditit, qe eshte perdorur ne kete dygan ne datën 25 Shtator 2014 në intervalin kohor 16:00 -19:00:

Me shkresën Nr. 1205/2 Prot. date 09 Korrik 2024, Autoritet Gjyqësore te San Marinos, ne pergjigje te leterporosise se ekzekutuar, kane percjelle ekstrakt te llogarive bankare te kompanise Maçapani, me numer regjistri 3513, COE 19622, ne Banca Agricola Commerciale. Ne ekstraktin e llogarise rrjedhese nr. 06/01/62737 ne monedhen Euro te kompanise Maça-Pani S.R.L, me te dhenat per periudhën 24 -30 Shatotor 2014, evidentohet se ne datën 26 Shtator 2014, eshte kredituar shuma 12.000 Euro. Pershkrimi i pageses eshte “Arketim me POS, date 25.09.2014. Ne llogari nuk rezulton asnje pagese tjeter e kryer ne datën 25 Shtator 2014. Vliera ne fjale, e kredituar ne favor te llogarise se ketij dygani/butiku, perputhet me bisedat e zhvilluara ne te njejten kohe ne rrjetin social Ëhatsapp midis personit nen hetim Monika Kryemadhi dhe shtetasit Adrian Shatku.

Ne datën 2 9 Shtator 2014, Adrian Shatku i shkruan Monika Kryemadhit “I thua dot Mondit te takohem me të, të enjten ne darke ose të premten nga ora 10 e mengjesit? I cova dhe mesazh”. Monika Kryemadhi i pergjigjet: “Patjeter por ka per ta thirr sot ky i imi. Po ajo regullorja çfarë problemi kishte? Se më çmendën se më than” qe i prish punë Adrianit”.