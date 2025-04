“Në hetim s’janë as çereku i ministrave…”/ Rama: Drejtësinë nuk e solli Amerika me avion, por...

Kryeministri Edi Rama përsëriti mbështetjen ndaj drejtësisë, duke theksuar se ishte Partia Socialiste që ‘ia dorëzoi shpatën’ për të hetuar njerëz të pushtetshëm. Nga rubrika ‘Sy m’sy’ ku iu përgjigj pyetjeve të qytetarëve, Rama tha se drejtësinë nuk e solli as BE dhe as Amerika.

Rama nuk kurseu akuzat as ndaj Sali Berishës duke thënë se dha urdhra nga dritarja për të vrarë protestuesit e 21 janarit.

“Në drejtësi kanë qenë dhe janë ish ministra dhe nuk janë as sa çereku i qeverisë që unë kam sot në numër. Unë kam pasur mbi 60 ministra. Nëse sot ka ish ministria, kryetar bashkie dhe personalitete ose figura zyrtare në probleme të hapura me drejtësinë, si erdhi kjo ditë, e solli zoti këtë ditë? Pa ndihmën tonë? E solli Amerika me aeroplan apo BE me anije, aty kanë qenë që në ’91. Ti jo vetëm që nuk ke parë kurrë një individ të fortë të lidhur me pushtetin apo qoftë kriminelë që të jenë nën goditjen e shpatës së drejtësisë por ti ke parë krejt të kundërta. Ke parë kryeministra që vrasin njerëz, këtu poshtë dritares janë vrarë njerëz të pafajshëm.

Dolën pushkët e shtetit, t’i ke parë që qeveri që hedhin në erë zona të banuara, jo në film, në realitet këtu në Tiranë dhe nuk u ka hyrë gjemb në këmbë. Nuk po shkoj më tutje që kë parë presidentë që kanë hedhur vendin në erë duke nxitur njerëzit të fusin lekë në piramida. Po kur vinin me armë dhe me ato murtajat që mbahen në krahë këtu dhe sot duan të bëjnë ‘Shqipërinë madhështorë’. Nuk ke parë një prokuror që t’i thërrasë këta deri para pak vitesh. Altin Dumanin kur e ke dëgjuar, proki ndershëm i vendosur.

S’ka thirrë njeri t’i thotë hajde këtu si i vrave ti këta, sepse nuk e kishte shpatën. Shefja e madhe e Altin Dumanit vetëm se çoi një copë letër dhe tha hajdeni t’ju pyes se çfarë ndodhi, u gjend në pozitën të shihte kryeministrin në tv dhe i tha ajo është një lavirë. Më përfytyron dot mua të vras njerëzit që protestojnë. Të dal Altin Dumani dhe unë t’i them popullit është lavire, në asnjë mënyrë”-u shpreh Rama.