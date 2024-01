Moti i keq ‘pushton’ vendin, ministri Peleshi u bën thirrjen e fortë qytetarëve

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, ka reaguar lidhur me situatën e motit të keq në vendin tonë, gjatë ditës së sotme.

Përmes një njoftimi në Facebook, Peleshi thotë se trashësia e borës në qarqet e Shkodrës, Dibrës dhe Kukësit ka sjellë edhe probleme me bllokimin e disa akseve rrugore dhe ndërprerje të energjisë në këto zona.

Ai thotë gjithashtu se ekipet e OSHEE-së ndodhen në terren për të riparuar defektet në linjat e dëmtuar, ndërkohë i bën apel qytetarëve të këtyre zonave që të kufizojnë lëvizjet dhe në rast nevoje të kontaktojnë emergjencat civile.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Reagimi i Peleshit:

Prej orëve të mbrëmjes së djeshme, i gjithë territori i vendit është përfshirë nga reshje intensive shiu, ndërsa në zonat malore të disa qarqeve edhe reshje bore.

Me vëmendje po ndiqet nga strukturat situata në qarkun e Shkodrës, Dibrës apo Kukësit, ku trashësia e borës në zonat rurale ka sjellë edhe probleme me bllokimin e disa akseve e ndërprerje të energjisë. Të kalueshme me zinxhirë janë akset Bogë-Theth, rruga e Arbrit, ndërsa në akset e bllokuara po punohet nga subjektet kontraktore për pastrimin e kriposjen e tyre.

Ekipet e OSHEE ndodhen në terren për të riparuar defektet në linjat e dëmtuara.

U bëjmë thirrje banorëve të zonave më të prekura nga moti i keq të kufizojnë lëvizjet dhe në rast nevoje të kontaktojnë strukturat, të cilat janë të gjitha në gatishmëri për çdo situatë!