LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mesila Doda doli e pavarur, ‘shpërthen’ demokrati: PD i dha besim të pamerituar në listën e sigurt

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 20:55
Politikë

Mesila Doda doli e pavarur, ‘shpërthen’ demokrati: PD i dha

Deputetja Mesila Doda e PDIU-së, e cila ishte në listën e sigurt të Partisë Demokratike, doli si deputete e pavarur, duke mos u përfshirë në asnjë grup parlamentar të opozitës.

Për këtë vendim të saj kanë nisur edhe reagimet e para nga radhët e demokratëve. 

Hysen Kadiu, kryetar i degës së PD në Kavajë, thotë se i dhanë Mesila Dodës besim të pamerituar duke e vendosur në listën e sigurt, e që nga ana tjetër privuan demokratët të cilët e meritonin.

“PD ka sot një deputet më pak nga ata që u zgjodhën më 11 maj. Mesila Doda ka vendosur të vetëshpallet deputete e pavarur edhe pse ishte në listën e sigurt të PD.

Nuk ka asnjë surprizë nga ky veprim. Ajo dhe Shpëtim Idrizi kanë bërë të njëjtin akt edhe në parlamentin e shkuar. Kanë votuar sipas interesit të tyre dhe të qeverisë dhe asnjëherë nuk janë rreshtuar në front me demokratët. Ndoshta po t’u jepet mundësia do e bëjnë të njëjtën gjë edhe në zgjedhjet e ardhshme.

Sepse problemi nuk është Mesila, Shpëtimi apo modeli i tyre në politikë. Problemi qëndron tek besimi i pamerituar, tek vlerësimi dhe pozicionimi i tyre në lista të sigurta, duke privuar nga kjo e drejtë ata demokratë që e meritojnë dhe kanë luftuar për të përfaqësuar të vërtetën dhe jo hilet në parlament”, ka shkruar në Facebook, Hysen Kadiu.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion