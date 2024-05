“Kush nuk e kujton damkën “ e stato un Albanese’”, Rama: Shqipëria në sytë e Italisë dukej si një…

Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij para emigrantëve shqiptare kujtoi kohët e vështira kur shqipëtarët shkuan në Itali në fillimet e demokracisë.

Sipas kryeministrit Rama, askush nuk mund ta harrojë kohën kur vendi ynë kishte damkën “e stato albanese” që ishte në çdo shkrim të mediave italiane.

“Fatkeqësia e madhe ishte se në të njëjtën kohë Shqipëria në sytë e Italisë dukej si një ekran televizioni kur ikën dritat.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në sytë e italianëve të vitit 90 asgjë nuk lidhte Shqipërinë e paraluftës, kujtimi i së cilës ishte flakur në mbeturinat e historisë italiane të fashizmit me Shqipërinë komuniste që nga ajo e kaluar ishte mbarsur si pjella e imponuar e një shtatzënie të mbrapsht.

Kush nuk e kujton atë kohë me damkën “E stato un albanese” kur zienin debatet në televizionet italiane. Ishte koha e një far Umberto Bossi, që bëri thirrje që shqiptarët të priteshin në det me pushkën e ushtrisë. Ishte një personazh që dukej sikur kishte dalë nga një filmë komik”, tha Rama.