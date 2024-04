Kryemadhi paralajmëron Metën pak para mbledhjes së PL: Përjashtimet "mbyllin partinë"

Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta vijojne replikat politike ne distance. Në orën 18.00, Partia e Lirisë do të mbledhë Komitetin Drejtues Kombëtar. Në këtë mbledhje do të ketë fjalën e tij dhe Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta.

E pranishme do të jetë edhe Monika Kryemadhi e cila e ka paraprirë këtë mbledhje me një mesazh një rrjete sociale drejtuar Metës në lidhje me përplasjet brenda partisë.

Ajo shkruan se "meritokracia, mendimi ndryshe, vlerat e individëve në vite që kanë dhënë ndihmesën, në një parti politike janë jetësore dhe hapja ndaj të resë i bëjnë ato edhe më të domosdoshme për rigjallërimin politik".

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas Kryemadhit “çdo tentativë imponuese përjashtuese apo edhe bullizuese ndaj kujdo që mendon jashtë rreshtit është devijim ndaj mbylljes jo ringritjes”.

“Meritokracia, mendimi ndryshe, vlerat e individëve në vite që kanë dhënë ndihmesën, në një parti politike janë jetësore dhe hapja ndaj të resë i bëjnë ato edhe më të domosdoshme për rigjallërimin politik.

Sot më shumë se kurrë opozita dhe aq më shumë Partia e Lirisë kanë nevojë për to. Çdo tentativë imponuese përjashtuese apo edhe bullizuese ndaj kujdo që mendon jashtë rreshtit është devijim ndaj mbylljes jo ringritjes.

Të rinjtë duhet të mësojnë nga gabimet e të vjetërve jo ti përsërisin ato. Ndryshimi vjen me fakte jo me fjalë. E drejta për tu përmisuar ështe për këdo”, shkruan ajo.