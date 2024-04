Kërkuan lirinë, Apeli i GJKKO lë në arrest shtëpie Sali Berishën dhe dhëndrin Malltezi

Apeli i GJKOO-së ka lënë në fuqi masën arrest shtëpie për Sali Berishën dhe dhëndrin e tij Jamarbër Malltezi. Të dy ndodhen në arrest shtëpie ndërsa janë në hetim për aferën e Partizanit.

Në përfundim të seancës, avokati i Berishës, Genc Gjokutaj hodhi akuza se kjo çështje po zvarritet me urdhër të Edi Ramës.

“Zgjatja e afatit të kësaj çështje do ecë me kalendarin politik, siç e ka ndarë kryeministri, lidhet me mandatin e Berishës. Janë ato afate që përcaktojnë këto afate”, tha Gjokutaj.