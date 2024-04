Kërkesa për çrregjistrimin e Bashës si kryetar të PD-së, Gjykata rrëzon Gazment Bardhin

Gjykata e Shkallës së Parë ka vendosur të mos e pranojë kërkesën e Këshillit Kombëtar të PD, për të çregjistruar Lulzim Bashën si kryetar i kësaj partia.

Kjo për shkak të Këshilli Kombëtar i thirrur nga Gazment Bardhi në korrik të vitit 2023 nuk legjitimohet.

Gjyqtari Gentjan Marku vendosi kështu mos të legjitimojë Këshillin e thirrur nga Bardhi, kërkesë që u bë nga 6 deputetë të PD.

Ceshtja e vules dhe simboleve te PD, eshte bere shkak per konflikte dhe perplasje te medha brenda opozites.

Gjyqi i nisur tashme me shume se nje vit e gjysme me pare nuk ka pasur ende nje fund nderkohe qe ceshtja shkoi deri ne gjykaten e Larte e cila nuk mori nje vendim por e ktheu ceshtjen serish ne gjykatat me te uleta.