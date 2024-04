Frikë në Londër, 4 persona goditen me shpatë në stacionin e metrosë, mes tyre dy policë

Frikë e panik sot (30 prill 2024) në stacionionin e metrosë së Hainault në Londër, në periferi të verilidnjes në kryeqytetin britanik. Një person me një shpatë samurai ka sulmuar të paktën 4 persona, mes tyre dy policë bëjnë të dituri të dhënat e para.

Agresori është arrestuar. Për momentin nuk dihet gjëndja e personave të plagosur.

Autori i veshur me një xhup me kapuç të verdhë dhe një shpatë të gjatë në dorë, sulmoi disa udhëtarë që po përgatiteshin të hipnin në metro dhe të paktën dy policë me uniformë që u përpoqën ta ndalonin.

Për momentin policia e nuk beson se kemi të bëjmë me një incident që ka lidhje me terrorizmin dhe nuk ka të dyshuar për bashkëpunëtorë.