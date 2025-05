“Kam ardhur me shumë frikë se ka dalë njëri që do të na hajë të gjallë”/ Rama ironizon Alizotin

Kryeministri Edi Rama, nga takimi elektoral në Librazhd, ka bërë sërish ironi me deklaratat e drejtuesit politik demokrat për Qarkun e Elbasanit, Tomor Alizoti.

Pak ditë më parë, Alizoti tha se Rama deshi të dalë përballë tij në debat, pasi ka qejf ta hajë të gjallë. Referuar kësaj deklarate, Rama u tha të pranishmëve në takimin e sotëm se ka shkuar me shumë frikë pasi ka dalë njëri që të ha të gjallë.

Më tej kryeministri vijoi ironinë, duke thënë se numri i të pranishmëve i ul pak frikën.

“Kam ardhur me shumë frikë dhe gati-gati isha duke u kthyer se ka dalë njëri që do të na hajë të gjallë. Por s’po e shoh gjëkundi. Duke ju parë kaq shumë dhe mua më del pak frika. Se kur thotë do hamë, ai ha me gjithë mend”, tha Rama.