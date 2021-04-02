Shqipëria humbi 110 mln euro, reagon Rama: Kemi fituar tre nga katër gjyqet, beteja vazhdon
Pas humbjes përfundimtare të procesit gjyqësor në arbitrazh ndaj biznesmenit italian, Francesco Becchetti, kryeministri Edi Rama thotë se procesi gjyqësor ndaj këtij “marifetçiu” vazhdon.
Reagimin e Presidentit Meta, Rama e konsideron “gëzim sharlatanesk” i një “mendjehumburi dhe i partisë që për pushtet po infekton përditë shqiptarët”.
Zëri i Amerikës bëri me dije gjatë ditës së sotme Shqipëria humbi përfundimisht gjyqin me sipërmarrësin italian dhe se vendi ynë duhet të paguajë 110 mln euro, shuma më e lartë që vendi ynë ka humbur ndonjëherë në arbitrazh.
Kryeministri Rama postim ne Twitter:
Gëzimi i Ilir Metës dhe i Lulepartisë për vendimin e padrejtë të arbitrazhit në favor të një individi që kërkohet nga drejtësia shqiptare është sa i neveritshëm, aq dhe i parakohshëm! Shqipëria ka fituar tre nga katër gjyqet ndërkombëtare ndaj këtij marifetçiu dhe beteja vazhdon!
Gëzimi sharlatanesk i Presidentit mendjehumbur dhe i partisë që për pushtet po infekton përditë shqiptarët, do të zgjasë pak dhe ata do të humbasin, jo Shqipëria! E cila siç po fiton mbi Armikun e Padukshëm, do të fitojë edhe mbi Marifetçiun e Paskrupullt!