"Freedom House": Basha përcmoi gazetarët që e pyetën për 500 mijë eurot që mori nga Rusia

Organizata Freedom House publikoi raportin e saj per vitin 2024 ku thekson se ne Shqiperi, peizazhi i medias është shumë i larmishëm, me një larmi të madhe mediash, por pronësia është e përqendruar mes disa pronarëve kryesorë dhe kompanive mëmë: Top Media Group, në pronësi të familjes Hoxha; Grupi Klan, në pronësi të familjes Frangaj; Media Vizion, në pronësi të familjes Dulaku; G2 Media, në pronësi të vëllezërve Ulaj; familja Hysenbelliu; dhe gazetari italian Carlo Bollino.

Kanalet televizive pa transmetim në pronësi të Hoxhës, Frangajt dhe Hysenbelliut dhe të Bollino-s arritën së bashku 86.94 përqind të audiencës televizive pa transmetim në pesë muajt e parë të 2023, sipas Media Ownership Monitor Albania (MOM Albania ), një iniciativë e organizatës lokale të Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) dhe Regjistrit Global të Medias me bazë në Gjermani.

Për më tepër, sipas MOM Albania, disa kompani mediatike marrin subvencione nga qeveria qendrore dhe vendore në këmbim të mbulimit të favorshëm. Mediat që bëhen kritike ndaj qeverisë, si News 24 e familjes Hysenbelliu, përballen me masa ndëshkuese dhe ngacmime, dhe në disa raste gjoba të mëdha.

BE-ja dhe vëzhguesit vendas kanë ngritur shqetësime rreth tendencës në rritje gjatë disa viteve të fundit të blerjeve të grupeve të biznesit media për të promovuar interesat ekonomike të pronarëve dhe axhendat politike.

Në mars, pasi PD-ja kryesore humbi gjashtë zgjedhje të parakohshme për kryetar bashkie dhe inteligjenca amerikane zbuloi se partia kishte marrë 500,000 dollarë nga Rusia në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 2017-ës, gazetarët pyetën ish-Kreun e PD-së Lulzim Basha nëse do të jepte dorëheqjen dhe do të merrte përgjegjësinë për akuzat për paratë ruse. Basha, megjithatë, u përgjigj me komente përçmuese dhe më pas disa gazetarë u ndaluan nga konferencat e ardhshme për shtyp.

Gjithashtu, disa gazetarë u abuzuan verbalisht gjatë mbulimit të protestave dhe përplasjeve të dhunshme jashtë selisë së PD-së dhe përçarjeve mes Bashës dhe Berishës për partinë.

Anëtarët e lartë të qeverisë, gjithashtu ndaluan disa gazetarë nga konferencat e tyre për shtyp kur pyetjet e tyre u konsideruan shumë hetuese, siç ndodhi në një rast me pyetjet për ministren e Jashtme Olta Xhaçka. Në përgjigje të kësaj shtypjeje të lirisë së shtypit, gazetarët protestuan jashtë. zyra e Kryeministrit në korrik duke kërkuar trajtim më të mirë të gazetarëve nga politikanët në të gjithë spektrin politik.

Përqendrimi i pronësisë së medias në Shqipëri është bërë i mundur nga mungesa e transparencës në ligjet dhe politikat e pronësisë së medias, veçanërisht për mënyrën se si financohet media. Ndërhyrja politike dhe e biznesit i shtyn gazetarët të përfshihen në autocensurë, dhe gjatë zgjedhjeve lokale, ka pasur disa raste të autonomisë editoriale janë gërryer, duke i lënë gazetarët vulnerabël ndaj presionit nga pronarët e mediave dhe politikanët për të informuar publikun.

Për shembull, ishte praktikë e zakonshme që partitë e mëdha politike dhe institucionet publike t'u jepnin mediave pamje të regjistruara më parë të ngjarjeve politike dhe të fushatës gjatë zgjedhjeve lokale. Keto pamje u përdoren gjerësisht nga transmetuesit në programet e tyre, duke përfshirë në raportet e lajmeve, dhe shpesh pa verifikimin e duhur të fakteve, një praktikë që vëzhguesit vendas dhe ODIHR e kanë vënë re se kufizon pavarësinë editoriale.

Disa raste të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve në vitin 2023, përfshirë kundër Elvis Hilës, Afrovita Hysaj, dhe Elton Qyno, vunë në dukje një mjedis të përkeqësuar për sigurinë e gazetarëve. Në një rast tjetër të dukshëm, reporterja e Balkan Insight, Ola Xama, u sulmua verbalisht nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, dhe i cilësuar si “një vrasës me pagesë” pas publikimit të një artikulli në lidhje me hetimet për korrupsion në një kontratë prokurimi për inceneratorin e mbetjeve në Tiranë.

Gazetarët shqiptarë përballen gjithashtu me kërcënime ligjore për raportimin e tyre. Veliaj ngriti një padi për shpifje kundër Syri TV dhe gazetarit dhe producentit të lajmeve Piranjat pasi emisioni vuri në dyshim rolin e tij në hetimin e korrupsionit në lidhje me prokurimin e inceneratorit.

Monika Kryemadhi, deputete e Partisë së Lirisë, ngriti një padi për shpifje kundër Top Channel pasi ai transmetoi një program që pretendonte se Kryemadhi ka lidhje të ngushta me një oligark rus dhe ka marrë fonde nga një oligark rus nën sanksionet e SHBA-së. Në mënyrë të ngjashme, Berisha abuzoi verbalisht me Balkan Insight kur gazeta raportoi se ish-kryeministri po keqinformonte publikun për arsyet pse ai ishte sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar.